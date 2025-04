Collezioni moda declinate alla casa, creazioni esclusive che arrivano al capolavoro, fragranze iconiche. Anno dopo anno il Fuorisalone, in programma nelle varie zone della città, diventa sempre più un palcoscenico di elezione per le maison e i brand anche per festeggiare ricorrenze e compleanni importanti. Una celebrazione del genio e dell'ingegno, della creatività e dell'innovazione tout court, un incontro tra eccellenze che si uniscono dando vita a collaborazioni inedite ed eccezionali. Mostre ed esperienze immersive, pop up e temporary store. Quella in scena nel capoluogo lombardo, fino a domenica 13 aprile, è una vera e propria galleria delle meraviglie.