Design Week e moda: le installazioni di cui stanno parlando tutti

Sarà infatti visitabile liberamente fino a domenica 28 aprile una delle installazioni più apprezzate di questo Fuorisalone 2024. Il Cortile della Farmacia dell'Università degli Studi Milano ospita l'attrazione del momento: "The Amazing Walk". Ma non è l'unica da non perdere.

“Gucci Design Ancora”: cinque oggetti-idee che hanno fatto la storia del design italiano – Opachi by Tobia Scarpa for Venini

“Gucci Design Ancora”: cinque oggetti-idee che hanno fatto la storia del design italiano – “Le Mura” by Mario Bellini for Tacchini

“Gucci Design Ancora”: cinque oggetti-idee che hanno fatto la storia del design italiano – Parola by Gae Aulenti and Piero Castiglioni for FontanaArte

“Gucci Design Ancora”: cinque oggetti-idee che hanno fatto la storia del design italiano – Storet by Nanda Vigo for Acerbis

Cosa vedere alla Design Week 2024? La maestosità di una montagna che si riflette su uno specchio d’acqua. "The Amazing Walk" è un'installazione realizzata da Amazon e ideata dallo studio MAD Architects. È un invito rivolto ai visitatori a vivere una vera e propria esperienza immersiva alla scoperta dell’ampia selezione di prodotti per la casa, l’arredamento, l'illuminazione, la smart home e accessori tecnologici, da quelli più accessibili a quelli più ricercati, disponibili online su Amazon.it all'interno della vetrina Amazon Design Week 2024.

Una mostra immersiva tra partenze e arrivi Uno dei luoghi più iconici di Milano, la Stazione Centrale, per la prima volta nella sua storia è stata trasformata in un vasto spazio artistico aperto al pubblico. Fino a domenica 21 aprile è possibile compiere un'esperienza immersiva in questo punto nevralgico della città, dove convergono in media 300mila persone al giorno, grazie alla mostra "An Invitation To Dream" di Moncler. Tutti i cartelloni e gli schermi pubblicitari della stazione ferroviaria sono collegati per creare una sorta di paesaggio immaginario animato da immagini e citazioni, dove testi e ritratti sovrastano il rumore come potenti invocazioni silenziose, ispirando il pubblico a sognare. A curare il progetto, Jefferson Hack, a filmarlo e fotografarlo, Jack Davison.

Uno spazio metafisico e oggetti come idee Cinque icone del design italiano, rivisitate e adattate per l’occasione, sono esposte in uno spazio color verde brillante immersivo, concepito dall'architetto spagnolo Guillermo Santomà, nel cuore del Quadrilatero della moda. Il flagship store Gucci in via Monte Napoleone, 7 ospita "Gucci Design Ancora". Gli oggetti scelti ricordano il significativo rapporto tra designer e marchi, artigianato e produzione industriale. Sono riproposti in Rosso Ancora, la tonalità di rosso scelta dal direttore creativo della maison Sabato De Sarno, che ha segnato l'inizio del nuovo capitolo creativo di Gucci.

Una lounge con dedica alla Formula 1 È una spettacolare installazione dedicata alla Formula 1, quella allestita da Piquadro al Salone del Mobile di Rho Fiera. Il marchio di accessori tech-design per il lavoro e il viaggio è, infatti, Official Luggage Partner della scuderia Visa Cash App RB Formula 1. Situata al piano terra del padiglione 14-18, la Piquadro Lounge è uno spazio dedicato al viaggio inteso come accessori di design altamente performanti, nella cui progettazione si riflette l’attitudine del brand verso lo sviluppo continuo e la ricerca più avanzata per la creazione di prodotti sintesi perfetta di stile, funzionalità e altissima qualità.