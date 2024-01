Moda, uno stile "effortless": come essere eleganti senza sforzo

L'italianità come valore nella nuova collezione per l'autunno inverno 2024 presentata da Paul & Shark durante la Milano Fashion Week



Un'italianità come stile e valore è quella espressa da una nuova collezione uomo per l'autunno e l'inverno prossimi. L'ha presentata a Milano, nell'ambito della Fashion Week, Paul & Shark. Il brand di moda casual e lifestyle, con la vocazione outdoor e che da sempre si ispira al mare, ha trasformato l'esclusivo circolo privato di Casa Cipriani nel proprio club, per raccontare le sue proposte "Club Riviera".



La narrazione è quella di un'atmosfera d'élite che sa di mare d'autunno, un viaggio fatto di emozioni, la tiepidità di un tramonto, momenti da ricordare. Protagoniste di questo racconto sono le giacche in seta, le camicie in lino pesante, le t-shirt in cotone ricercato, declinate in nuance autunnali. La palette, infatti, abbraccia il beige e i toni che richiamano il foliage, oltre al classico bianco e all'iconico blu Paul & Shark.