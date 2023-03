Festa del papà: un racconto speciale sul legame tra padri e figli

Un tempo speciale da trascorrere insieme, un racconto per immagini per descrivere un rapporto speciale , che segna l'intera esistenza. A interpretarlo, una coppia d'eccezione, formata da Mark Vanderloo, super modello olandese di fama internazionale, e dal figlio Mark jr., astro nascente delle passerelle.

"A Father and Son Tale": la nuova campagna di comunicazione di Paul&Shark è affidata alla direzione creativa di Giampaolo Sgura, per la fotografia, e di Anna Dello Russo per lo styling

"A Father and Son Tale" è la nuova campagna di comunicazione per la primavera estate 2023 con cui Paul&Shark si riappropria dei suoi codici di stile e dei suoi valori

Papà e figlio, ovvero generazioni a confronto. A fare da sfondo, tutta la vitalità del mare. Le corse sulla spiaggia, la tenerezza e il coraggio, il divertimento e il piacere dell'avventura. Ma, soprattutto, la complicità assoluta e istintiva fatta di piccoli dettagli, come quello di indossare lo stesso maglione. È tutto spontaneo, autentico e immediato in questa nuova campagna per la primavera estate di Paul&Shark, che racconta anche la visione contemporanea dello stile del brand, il rispetto del Pianeta, l'amore incondizionato per la vita all'aperto. Nella narrazione trovano, così, spazio i capi più iconici del marchio: il cappotto peacot e il cappello beanie di lana, il maglione idrorepellente e la giacca a vento del progetto "Re-Sail", che esprime al meglio come la sostenibilità sia parte integrante del Dna del brand.