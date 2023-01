Moda, giacche dalle vele delle barche: le novità dalla Fashion Week

Questa limited edition di giacche speciali nasce dalla collaborazione tra Paul&Shark ed esperti artigiani velai. “Siamo fieri di aver messo a punto questa nuova frontiera legata alla sostenibilità”, ha spiegato a Tgcom24 Andrea Dini, Presidente e Ceo del brand. Ogni capo è, infatti, realizzato con una selezione di autentiche vele in disuso ripristinate e riqualificate ed è perciò un pezzo unico, data la disponibilità variabile e ridotta di quelle dismesse. Hanno un nome fortemente evocativo, “Re-Sail”, sorta di connubio tra la traduzione letterale di vela, il verbo salpare e l’upcycling, ovvero l’atto di dare nuova vita alle cose rimettendole in circolazione dopo un processo di trasformazione di materiali di scarto, che vengono rigenerati e valorizzati anche a livello creativo e ambientale.



Le giacche della serie speciale “Re-Sail” di Paul&Shark segnano, di fatto, l’inizio di un progetto che si colloca all’interno del percorso che il brand persegue da tempo a favore della sostenibilità. “Non vogliamo avere la pretesa di modificare gli stili di vita bensì sensibilizzare e segnare un nuovo passo, in maniera non urlata ma improntata alla coerenza, che è un po’ anche il nostro tratto distintivo. Dare il segnale di una rivoluzione culturale, il via a un processo costruttivo per fare qualcosa di nuovo”, sottolinea ancora Andrea Dini. È in questo contesto che prende forma, appunto, l’upcycling. L’attività di recupero di materiali in disuso e la rivalutazione in maniera creativa rappresenta anche un inno ai valori fondamentali del brand: responsability, massima qualità dei materiali, stile contemporaneo e senza tempo.