Beauty: a Milano un paradiso per gli amanti della bellezza

Nel corso delle tre giornate i visitatori potranno scoprire i trend in arrivo e i nuovi prodotti, provare look esclusivi, ricevere consulenze e vivere un'esperienza sensoriale senza pari, grazie alle quattro aree dedicate ai trattamenti personalizzati. Sono, inoltre, previste otto masterclass con i grandi nomi del settore: un'occasione imperdibile per scoprire i segreti dei professionisti e portare la propria beauty routine a un livello superiore. Segnaliamo, in particolare, le due in programma il 28 marzo, che potranno essere seguite in diretta sui canali social di Sephora Italia: Natasha Denona alle ore 12 e Sophia Tilbury per il brand Charlotte Tilbury alle ore 15.