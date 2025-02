A Milano un nuovo hub beauty: sostenibile, tecnologico, inclusivo

Innovazione e tecnologia, i fiori all’occhiello di questo building assolutamente all'avanguardia e innovativo. I punti di forza della struttura sono riconosciuti da importanti certificazioni che arriveranno nei prossimi mesi: la certificazione LEED Platinum e la certificazione WELL. La certificazione LEED è uno dei più importanti riconoscimenti internazionali in materia di sostenibilità ambientale degli immobili e identifica le prestazioni degli edifici in settori chiave quali il risparmio energetico ed idrico, la riduzione delle emissioni di CO2, il miglioramento della qualità ecologica degli interni, i materiali e le risorse impiegati, il progetto e la scelta del sito. A ogni punteggio raggiunto viene assegnata una categoria di certificazione: la nuova sede di L’Oréal Italia è in linea con gli impegni per il 2030 del Gruppo verso la sostenibilità stabiliti nel programma “L'Oréal For The Future”.



Tutto è pensato per ridurre i consumi - Le vetrate del Beauty Hub L’Oréal Italia permettono l’isolamento termico del palazzo e consentono quindi di utilizzare meno energia per riscaldare e raffreddare gli ambienti. Tutta l’acqua e l’energia elettrica sono regolate da sensori per evitare sprechi. Inoltre, c’è un sistema di raccolta di acqua piovana che viene riutilizzata per alimentare le piante da interno.