Beauty, Elodie: “La solidarietà tra donne fa diventare più forti”

“Elodie è una musa che ispira le donne al cambiamento – spiega Elisabetta Debole, General Manager di L’Oréal Paris –. È una trend-setter, le piace giocare con la sua immagine. Rappresenta e massimizza i valori del brand così da essere voce delle nuove generazioni. Credere in se stessa è il suo potere, perché lei vale”. Le ambasciatrici L’Oréal Paris si pongono, infatti, come esempio di come sono riuscite a conquistare la forza, il coraggio e la fiducia attraverso le loro esperienze personali. Valere significa avere il diritto di essere se stesse, di accettarsi con il proprio corpo, le proprie caratteristiche e personalità.



“Le insicurezze possono essere un punto di partenza su cui lavorare per diventare più forti, affermandosi per le proprie capacità e il talento – sottolinea la stessa Elodie –. In questo percorso, la solidarietà tra donne è fondamentale e sono orgogliosa di essere la nuova ambasciatrice L’Oréal Paris per l’Italia, affiancando tante altre donne straordinarie che hanno ricoperto questo ruolo nel corso degli anni”. Interprete, performer e attrice, l’artista è riuscita a esprimere la versatilità del proprio talento nelle molteplici declinazioni dell’arte dello spettacolo. Seguita da più di tre milioni di follower su Instagram, si racconta in molti modi, diventando così un punto di riferimento per le nuove generazioni.



Nella foto, Elodie. L’artista è la nuova ambasciatrice L’Oréal Paris per l’Italia