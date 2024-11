Isabella Ferrari bellezza pro-age promuove il valore delle donne

Con una carriera che ha attraversato decenni e che ha lasciato un segno nel cinema, Isabella Ferrari è riconosciuta come una delle attrici italiane più apprezzate del panorama nazionale. "Non mi sono mai soffermata molto sul passato. La vita non si ferma e io sono sempre stata una donna che guarda avanti, sempre alla ricerca di nuove sfide", ha rivelato. Dai suoi primi successi cinematografici negli anni Ottanta, come "Sapore di Mare", fino ai più recenti ruoli in pellicole d’autore come "La Grande Bellezza", ha continuato a dimostrare il suo talento in ogni progetto, collaborando con registi di spicco e distinguendosi in ogni interpretazione. Nel corso degli anni ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui la Coppa Volpi come Miglior Attrice non protagonista per il film "Un Giovane Povero" di Ettore Scola, due David di Donatello per "Arrivederci Amore, Ciao" e "Caos Calmo", oltre ad altri prestigiosi premi come il Premio Pasinetti e il Marc’Aurelio d’Argento. Ha collaborato con registi di fama come Paolo Sorrentino, Ettore Scola e Valeria Golino, interpretando personaggi complessi e intrisi di profonda umanità. Dai ruoli di dark lady alle figure più malinconiche, ha esplorato ogni sfumatura dell’animo femminile, riscuotendo successo nel cinema, in teatro e in televisione con performance di grande intensità.