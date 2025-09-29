Eternamente Armani: sfilata show per l’ultima collezione di Re Giorgio

Rappresenta, in qualche modo, un testamento di stile e la chiusura di un ciclo, questa collezione per la prossima bella stagione, l’ultima alla quale Giorgio Armani ha lavorato personalmente. Due luoghi importanti del suo mondo: Milano, la città della modernità e del lavoro, e Pantelleria, l’isola mediterranea al confine tra Europa e Africa, terra di suggestioni esotiche e natura selvaggia, a cui era profondamente legato. Tutto appare fluido, leggero, come pronto a cedere ai venti dell’isola. Tutto è pensato per sedurre con energia, seguendo l’idea armaniana di purezza come armonia tra abito e persona.