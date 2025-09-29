Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Lifestyle
Moda
Speciale È morto Giorgio Armani, il re dello stile italiano
UN TESTAMENTO DI STILE

Eternamente Armani: sfilata show per l’ultima collezione di Re Giorgio

Ospiti da tutto il mondo, star internazionali e le sue modelle storiche per l’emozionante omaggio allo stilista che ha chiuso la Fashion Week di Milano

29 Set 2025 - 00:24
Giorgio Armani collezione donna primavera estate 2026 © Afp

Giorgio Armani collezione donna primavera estate 2026 © Afp

Per sempre Giorgio Armani. Un evento eccezionale nel cortile d'ingresso della Pinacoteca di Brera. La luce delle lanterne, la musica del pianoforte suonato da Ludovico Einaudi, un parterre di ospiti eccezionali hanno accompagnato la sfilata celebrativa dei 50 anni della maison, a poche settimane dalla scomparsa del suo fondatore. Presentata agli occhi del mondo l’ultima collezione disegnata da Giorgio Armani, dedicata alle creazioni donna per la primavera estate 2026, in dialogo con la mostra allestita all'interno, nelle sale della Pinacoteca stessa. Si è chiusa così, con un lunghissimo applauso da parte del pubblico e un evento irripetibile che unisce moda, arte e cultura, questa edizione della Fashion Week di Milano che si è svolta nel ricordo dello stilista. Nel finale, il saluto di Silvana Armani e Leo Dell'Orco.

Armani oltre Armani: i look della sfilata a Brera

 Rappresenta, in qualche modo, un testamento di stile e la chiusura di un ciclo, questa collezione per la prossima bella stagione, l’ultima alla quale Giorgio Armani ha lavorato personalmente. Due luoghi importanti del suo mondo: Milano, la città della modernità e del lavoro, e Pantelleria, l’isola mediterranea al confine tra Europa e Africa, terra di suggestioni esotiche e natura selvaggia, a cui era profondamente legato. Tutto appare fluido, leggero, come pronto a cedere ai venti dell’isola. Tutto è pensato per sedurre con energia, seguendo l’idea armaniana di purezza come armonia tra abito e persona.  

Leggi anche
"Giorgio Armani: Milano, per amore": i suoi abiti esposti per la prima volta nelle sale della Pinacoteca di Brera (credit: Agnese Bedini, Melania Dalle Grave)

Giorgio Armani, i suoi abiti in mostra tra i capolavori di Brera

Giorgio Armani con i modelli nel finale di una sfilata delle "One Night Only" che nell'ottobre 2021 si è tenuta a Dubai

Armani, confermate mostra e sfilate: "Ha lavorato fino alla fine"

I tessuti scorrono con eleganza, le linee sono allungate, tanto nei completi, quanto negli abiti delicati ed eterei. I colori raccontano storie di luce, terra e mare, sprigionando vibrazioni intense che muovono dai neutri organici ai blu notturni, alle note preziose e vivaci. Ogni capo evoca sentimenti profondi e ricordi indelebili di una bellezza capace di trasformare il guardaroba in un’esperienza di pura emozione con pochi, ineffabili segni.  

Il carattere senza tempo del tocco Armani sta proprio in questo paradosso: un gesto stilistico forte, espresso attraverso abiti che non hanno peso, di un’eleganza leggera che si fa ricordare. In passerella, a omaggiare un percorso unico e uno stile memorabile, alcune delle modelle storicamente legate a Giorgio Armani, personificazione della sua idea di donna. Tra gli ospiti della sfilata-evento, Richard Gere e Cate Blanchett, Glenn Close e Jesse Williams, Anna Wintour, Edward Norton, Lauren Hutton, Spike Lee, Valeria Golino e Isabella Ferrari, Paola Cortellesi. 

Giorgio Armani, la sua ultima collezione: i best look della sfilata a Brera

1 di 11
© Ufficio stampa | Giorgio Armani collezione donna primavera estate 2026
© Ufficio stampa | Giorgio Armani collezione donna primavera estate 2026
© Ufficio stampa | Giorgio Armani collezione donna primavera estate 2026

© Ufficio stampa | Giorgio Armani collezione donna primavera estate 2026

© Ufficio stampa | Giorgio Armani collezione donna primavera estate 2026

Leggi anche
CNMI Sustainable Fashion Awards 2025 - Anna Wintour con Francesco Carrozzini e Shailene Woodley, presentatrice della serata

Da Armani a Zegna: premiati e celebs per gli “Oscar della moda”

Giorgio Armani, 50 anni di stile unico (photocredit: Aldo Fallai | Getty Images)

Giorgio Armani, 50 anni di moda e stile unico: festa grande a Milano

armani

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema