Da Armani a Zegna: premiati e celebs per gli “Oscar della moda”

Dalla A di Armani alla Z di Zegna. Nel mezzo, tutto il mondo della moda fatto da stilisti, direttori creativi, imprenditori, maestranze e addetti ai lavori, giornalisti e tante celebs, che hanno calcato il green carpet della serata più glamour della Fashion Week di Milano. Il Teatro alla Scala ha ospitato una nuova edizione dei CNMI Sustainable Fashion Awards, i riconoscimenti alle personalità e realtà che si sono distinte per la loro visione, innovazione, impegno per l’artigianato, riconoscimento delle differenze, economia circolare, diritti umani, giustizia ambientale e biodiversità. Una notte magica per quanti sono chiamati a fare la differenza, per rendere l'intero fashion system davvero al passo con i tempi.
