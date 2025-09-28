Da Armani a Zegna: premiati e celebs per gli “Oscar della moda”

In occasione della cerimonia di quest’anno, gli ospiti della serata - organizzata da Camera Nazionale della Moda Italiana in collaborazione con la UN Alliance for Sustainable Fashion e con il supporto del Comune di Milano - hanno reso un tributo speciale a Giorgio Armani, genio creativo e visionario che ha ridefinito i confini della moda e che ha contribuito in maniera fondamentale alla sua crescita e alla promozione dei suoi valori. Per questa occasione, il Visionary Award - tradizionalmente assegnato nel corso dell’evento e conferito allo stesso Giorgio Armani nel 2022 - è stato eccezionalmente sostituito dal Legacy Award. A consegnarlo a Silvana Armani, Leo Dell’Orco e Andrea Camerana è stata Anna Wintour, Chief Content Officer di Condé Nast e Direttore editoriale globale di Vogue.