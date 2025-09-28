Logo Tgcom24
LA NOTTE MAGICA DI MILANO

Da Armani a Zegna: premiati e celebs per gli “Oscar della moda”

Assegnati i CNMI Sustainable Fashion Awards, i riconoscimenti alla visione e all’impegno di personalità e realtà che stanno facendo la differenza

28 Set 2025 - 16:15
CNMI Sustainable Fashion Awards 2025 - Anna Wintour con Francesco Carrozzini e Shailene Woodley, presentatrice della serata © IPA\Ufficio stampa

Dalla A di Armani alla Z di Zegna. Nel mezzo, tutto il mondo della moda fatto da stilisti, direttori creativi, imprenditori, maestranze e addetti ai lavori, giornalisti e tante celebs, che hanno calcato il green carpet della serata più glamour della Fashion Week di Milano. Il Teatro alla Scala ha ospitato una nuova edizione dei CNMI Sustainable Fashion Awards, i riconoscimenti alle personalità e realtà che si sono distinte per la loro visione, innovazione, impegno per l’artigianato, riconoscimento delle differenze, economia circolare, diritti umani, giustizia ambientale e biodiversità. Una notte magica per quanti sono chiamati a fare la differenza, per rendere l'intero fashion system davvero al passo con i tempi. 

Da Armani a Zegna, tutti i premiati ai CNMI Sustainable Fashion Awards

In occasione della cerimonia di quest’anno, gli ospiti della serata - organizzata da Camera Nazionale della Moda Italiana in collaborazione con la UN Alliance for Sustainable Fashion e con il supporto del Comune di Milano - hanno reso un tributo speciale a Giorgio Armani, genio creativo e visionario che ha ridefinito i confini della moda e che ha contribuito in maniera fondamentale alla sua crescita e alla promozione dei suoi valori. Per questa occasione, il Visionary Award - tradizionalmente assegnato nel corso dell’evento e conferito allo stesso Giorgio Armani nel 2022 - è stato eccezionalmente sostituito dal Legacy Award. A consegnarlo a Silvana Armani, Leo Dell’Orco e Andrea Camerana è stata Anna Wintour, Chief Content Officer di Condé Nast e Direttore editoriale globale di Vogue. 

Giorgio Armani premiato con il Visionary Award nel 2022

Dieci i premi assegnati, tra i quali quello alla formazione dell’eccellenza, alla tutela della biodiversità e dell’acqua, all’artigianato, andati rispettivamente a Kiton e ai gruppi Ermenegildo Zegna e Tod’s. Sul palco, a fare gli onori di casa, l’attrice statunitense Shailene Woodley. Tra le personalità che hanno consegnato i premi ai vincitori, Kelly Rutherford, Trudy Styler, Greta Ferro, Iman. Di seguito, l’elenco completo dei riconoscimenti e i premiati (oltre al Legacy Award consegnato alla famiglia Armani): 

1.The SFA Human Capital and Social Impact Award: Saheli Woman - la fondatrice Madhu Vaishnav e il suo team al femminile 
2.The SFA Groundbreaker Award: Aura Blockchain Consortium – Alexandra Lupas, Stefano Rosso, Eric de Rocquigny, Nelly Mensah 
3.The SFA Climate Action Award: Schneider Group – Giovanni Schneider e Laura Ros 
4.The SFA Education of Excellence Award: Kiton – Antonio de Matteis, Maria Giovanna Paone e membri della scuola di sartoria del brand 
5.The SFA Circular Economy Award: Regenesi – Maria Silvia Pazzi 
6.The SFA Biodiversity and Water Award: Ermenegildo Zegna Group - Anna Zegna e Alessandro Sartori, direttore creativo del brand 
7.The SFA Craft and Artisanship Award: Tod’s Group – Matteo Tamburini
8.The SFA Diversity and Inclusion Award: Willy Chavarria  
9.The Bicester Collection Award for Emerging Designers: The Sake Project - Ana Tafur 

1 di 17
moda

