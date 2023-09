Fashion Awards 2023: Valentino, Gucci e Versace tra i premiati

Il Teatro alla Scala di Milano, come ormai da tradizione, ha ospitato l'edizione del 2023 di questa serata di gala magica, in chiusura della Fashion Week, in cui sono state premiate personalità e realtà virtuose della moda internazionale che si sono distinte per l'impegno dedicato alla sostenibilità nella sua accezione più alta.

Al Teatro alla Scala di Milano la cerimonia di consegna dei CNMI Sustainable Fashion Awards | Il premio “The Humanitarian Award for Equity and Inclusivity” a Donatella Versace

I CNMI Sustainable Fashion Awards premiano, infatti, la visione, l’innovazione, l’impegno per l’artigianato, il riconoscimento delle differenze, l’economia circolare, la promozione e il rispetto dei diritti umani, la giustizia ambientale. Dieci i riconoscimenti in tutto, undici i membri della giuria, 1300 gli ospiti della serata. A fare gli onori di casa, l’attrice Sabrina Impacciatore. In platea, i designer di moda, gli imprenditori, le maestranze, i giornalisti del settore e un parterre di ospiti di eccezione, star internazionali e celebs, tra cui Julianne Moore e Jessica Chastain, Olivia Palermo, Bianca Balti, Coco Rocha, Chiara Ferragni, Elodie, Marco Mengoni. A rendere indimenticabile l’iniziativa, anche l’esibizione sul palco di alcuni membri del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala, una delle compagnie di danza più importanti al mondo.



Tra i vincitori più illustri, anche Valentino. Il direttore creativo Pierpaolo Piccioli e il team di sarte, le "mani sapienti" che danno vita alle creazioni della maison, hanno ricevuto "The Education of Excellence Award", letteralmente, il premio che riconosce l’insegnamento dell’eccellenza. A Gucci, “The Ellen MacArthur Foundation Award for Circular Economy”, che ha premiato l’impegno da parte della maison del Gruppo Kering nella creazione di capi di abbigliamento di alta qualità concepiti secondo i principi di economia circolare, nonché il costante utilizzo di materiali approvvigionati in modo responsabile.



Nel finale della serata, è arrivato un altro prestigioso riconoscimento, “The Humanitarian Award for Equity and Inclusivity”, attribuito a Donatella Versace per il suo sostegno e il suo impegno per la promozione dei diritti della comunità LGBTQIA+. Molto toccante il discorso tenuto dalla stilista, anche in ricordo di Gianni Versace: “Avevo 11 anni quando mio fratello Gianni mi disse che era gay – ha raccontato in un passaggio –. Per me questo non cambiò nulla. Lo amavo e non mi importava chi amasse. Il suo amore e il suo incoraggiamento mi hanno reso ciò che sono. Marco (Mengoni, che ha consegnato sul palco il premio alla stilista, n.d.r.) ha detto che sono un'icona queer, ne sono molto orgogliosa. Combatto per la libertà, l'equità e l'inclusività ogni giorno”.



La cerimonia di consegna dei CNMI Sustainable Fashion Awards 2023 è stata organizzata dalla Camera Nazionale della Moda Italiana in collaborazione con la Ethical Fashion Initiative (EFI) dell’Agenzia della Nazioni Unite ITC e la Ellen MacArthur Foundation, con il supporto del Comune di Milano. I premiati hanno ricevuto una riproduzione della Venere degli Stracci, opera iconica dell’arte del XX secolo, appositamente personalizzata per l'occasione. L'opera è stata realizzata in stampa 3D con filo di nylon riciclato al 100% e decorata manualmente con colori ad acqua dal Maestro Michelangelo Pistoletto, rendendo ogni pezzo unico.