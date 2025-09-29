Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Lifestyle
America gigolo

Richard Gere e il ricordo di Armani: "I suoi vestiti hanno creato il mio personaggio"

Per rendere omaggio allo stilista sono molte le star accorse a Milano per l'ultima sfilata curata da lui personalmente

di Eleonora Rossi Castelli
29 Set 2025 - 19:24
01:30 

Era il 1980 quando il cinema consacrò due icone: Richard Gere e Giorgio Armani. "Il costumista ci ha presentato Armani, nessuno lo conosceva allora. Ho provato l'abito e ho detto: "Non è male, ottima fattura"". E una delle giacche indossate da Richard Gere sul set di "American Gigolo" è ora in mostra alla pinacoteca di Brera, per celebrare i 50 anni della maison. "I suoi vestiti mi facevano muovere in modo diverso, hanno creato il mio personaggio e per questo ringrazierò sempre Giorgio", ha detto l'attore.
 

video evidenza

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri