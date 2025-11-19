Cappotti di tendenza, i modelli basic che stanno bene con tutto

Storicamente il cappotto è un derivato della cappa, un ampio e lungo gilet senza maniche. È diventato un capo d’abbigliamento per tutti dall’inizio del Novecento, mentre i modelli più eleganti che hanno fatto la storia della moda hanno fatto la loro comparsa dal Dopoguerra (basti citare Christian Dior negli anni Cinquanta). Dalle forme ampie alla vita stretta, dalle fantasie più disparate alle ispirazioni rétro, in ecopelliccia o in diverse qualità di lana (Shetland e alpaca, cammello e agnello, cashmere), di angora o in velluto: va sempre indossato in base alla propria fisicità e in funzione delle occasioni.