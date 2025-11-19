Logo Tgcom24
I LOOK PER NON SBAGLIARE

Cappotti di tendenza, i modelli basic che stanno bene con tutto

La moda di questa stagione punta sui classici dalle forme over e avvolgenti e su lunghezze fino alle caviglie

19 Nov 2025 - 06:59
Cappotti di tendenza: alcuni modelli dalle sfilate autunno inverno 2025-2026 e due look di Elle Fanning e Sydney Sweeney © Catwalk Pictures/IPA/Catwalk Pictures/IPA/Catwalk Pictures

Cappotti di tendenza: alcuni modelli dalle sfilate autunno inverno 2025-2026 e due look di Elle Fanning e Sydney Sweeney © Catwalk Pictures/IPA/Catwalk Pictures/IPA/Catwalk Pictures

Quanti cappotti starebbero bene nel guardaroba di una donna? Uno per ogni occasione, verrebbe da rispondere, ma in fondo il vero “must have” assoluto è sempre lui: il modello classico. Con l’arrivo della stagione fredda, vive il suo momento di gloria da protagonista assoluto.  

I cappotti di tendenza per l’autunno inverno 2025

 Con tagli asimmetrici o a vestaglia, dritto o scultura, con o senza cintura ma sicuramente con le tasche: la moda di questa stagione vista sulle passerelle punta su modelli classici dalle forme over e avvolgenti e su lunghezze che arrivano fino alle caviglie. I cappotti più cool del momento sono versatili e comodi, di un’eleganza sobria ma non formale, perfetti da portare nella quotidianità. I colori di riferimento sono gli evergreen - cammello, bianco, nero – e le tonalità che si comportano come neutri, tipo il burgundy, trend sempre saldo sulla cresta dell’onda. 

Come scegliere il cappotto perfetto

 Storicamente il cappotto è un derivato della cappa, un ampio e lungo gilet senza maniche. È diventato un capo d’abbigliamento per tutti dall’inizio del Novecento, mentre i modelli più eleganti che hanno fatto la storia della moda hanno fatto la loro comparsa dal Dopoguerra (basti citare Christian Dior negli anni Cinquanta). Dalle forme ampie alla vita stretta, dalle fantasie più disparate alle ispirazioni rétro, in ecopelliccia o in diverse qualità di lana (Shetland e alpaca, cammello e agnello, cashmere), di angora o in velluto: va sempre indossato in base alla propria fisicità e in funzione delle occasioni. 

I cappotti di tendenza dalle sfilate autunno inverno 2025

1 di 20
© Catwalk Pictures | Cappotti autunno inverno 2025: Ferragamo
