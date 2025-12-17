Logo Tgcom24
© IPA | A Londra, davanti a Buckingham Palace, la Christmas Jumper Corgi Parade
© IPA | A Londra, davanti a Buckingham Palace, la Christmas Jumper Corgi Parade
© IPA | A Londra, davanti a Buckingham Palace, la Christmas Jumper Corgi Parade

© IPA | A Londra, davanti a Buckingham Palace, la Christmas Jumper Corgi Parade

© IPA | A Londra, davanti a Buckingham Palace, la Christmas Jumper Corgi Parade

UNA NUOVA TRADIZIONE

Christmas Jumper Corgi, l’allegra parata dei cani con i maglioni natalizi

Amatissimi dalla regina Elisabetta, davanti a Buckingham Palace uno speciale appuntamento nato sui social tutto dedicato a loro (ma non solo)

17 Dic 2025 - 17:11
10 foto

Di tutte le attrazioni offerte da Londra, la Christmas Jumper Corgi Parade è da annoverare tra le più allegre e divertenti. L’iniziativa, lanciata sui social, si è svolta nei giorni scorsi davanti a Buckingham Palace. Protagonisti, numerosi cani appartenenti alla razza amatissima dall’indimenticabile regina Elisabetta (ma non solo), accomunati da un dress code ben definito: un maglione natalizio.

