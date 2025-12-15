Natale e party look Capodanno, le acconciature più belle dai red carpet 2025

Natale e party look di Capodanno: le acconciature facili da copiare alle star
© IPA | Semi-raccolto sofisticato e dal tocco vintage per Gigi Hadid al Met Gala 2025
Festival, serate speciali e premiere cinematografiche hanno regalato una miriade di spunti facili da replicare
Gli hair look di Florence Pugh, Kaia Gerber, Lily Collins e Gigi Hadid © IPA
L’arrivo del Natale segna anche l’apertura della stagione dei party look più scintillanti da sfoggiare fino a Capodanno. Eventi, festival e red carpet del 2025 hanno regalato – e continuano a regalare – una serie di ispirazioni da cogliere e copiare in fatto di acconciature. Dai raccolti ai capelli sciolti, ecco una serie di proposte facili facili per serate in cui brillare come una star.
È stato un anno segnato dalla magia e dall’incanto dei tappeti rossi più prestigiosi. Dalla notte degli Oscar al Met Gala, passando per i Grammy e i Golden Globes, le premiere cinematografiche e i gala più esclusivi. Piace sempre il caschetto, dritto o mosso, come insegnano Lily Collins e Naomi Watts. Le amanti dei capelli portati sciolti potrebbero trarre ispirazione dalle onde bionde di Taylor Swift, Elsa Hosk e Amanda Seyfried, o da quelle color cioccolato di Kaia Gerber ai LACMA. Le chiome pettinate all’indietro - come Gigi Hadid, Florence Pugh e Kate Hudson - danno all’immagine un’allure rétro e in puro stile "Old Hollywood".
Un hair look leggermente più elaborato lo prevede ordinatissimo, come quello sfoggiato da Ariana Grande e Selena Gomez ai Bafta e da Elle Fanning agli Oscar. O come la variante iper strutturata e con tanto di tirabaci con cui Dua Lipa ha rubato la scena sulla celebre scalinata del Met. Sì anche ai semi-raccolti, che trovano due addicted in Anne Hathaway e Sabrina Carpenter. Noti come half-up structured, puntano su una composizione più grafica e una piccola sezione superiore raccolta in un mini-knot. Last but not least, la "special one" delle acconciature semplici: la pony tail, la coda di cavallo. Apprezzatissima quella in versione mini ma super chic di Julianne Moore sul red carpet di Cannes. Per rendere il tutto più glamour, in linea con questo periodo dell'anno, via libera anche agli accessori, come fermagli, cerchietti e coroncine.
