Natale e party look Capodanno, le acconciature più belle dai red carpet 2025

È stato un anno segnato dalla magia e dall’incanto dei tappeti rossi più prestigiosi. Dalla notte degli Oscar al Met Gala, passando per i Grammy e i Golden Globes, le premiere cinematografiche e i gala più esclusivi. Piace sempre il caschetto, dritto o mosso, come insegnano Lily Collins e Naomi Watts. Le amanti dei capelli portati sciolti potrebbero trarre ispirazione dalle onde bionde di Taylor Swift, Elsa Hosk e Amanda Seyfried, o da quelle color cioccolato di Kaia Gerber ai LACMA. Le chiome pettinate all’indietro - come Gigi Hadid, Florence Pugh e Kate Hudson - danno all’immagine un’allure rétro e in puro stile "Old Hollywood".