Kaia Gerber e Iris Law al LACMA Gala 2025, gara beauty tra nepo baby

Modella e attrice statunitense, 24 anni, Kaia Gerber è figlia di Cindy Crawford, che con Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Carla Bruni (solo per citare tre nomi) ha segnato un’epoca, quella degli anni Novanta, contribuendo al fenomeno delle top model. Ed è proprio con sua mamma – oggi splendida 59enne – che ha posato sul red carpet del LACMA 2025. In risalto la loro straordinaria somiglianza, una profonda complicità e praticamente lo stesso beauty look: lunghi capelli sciolti movimentati da morbide onde “bon ton waves” lussureggianti, trucco molto naturale, con un tocco rosato sulle labbra e sguardo enfatizzato dalla matita nera.