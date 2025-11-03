Logo Tgcom24
I LOOK A CONFRONTO

Kaia Gerber e Iris Law al LACMA Gala 2025, gara beauty tra nepo baby

La figlia di Cindy Crawford “copia” la mamma, la secondogenita di Jude Law sfoggia l’eyebrow slit, le sopracciglia tagliate

03 Nov 2025 - 06:58
LACMA Art + Film Gala 2025, i beauty look di Kaia Gerber e Iris Law a confronto © IPA

LACMA Art + Film Gala 2025, i beauty look di Kaia Gerber e Iris Law a confronto © IPA

Sono quelli di Kaia Gerber e Iris Law i beauty look più glamour visti all’ultima edizione del LACMA Art + Film Gala 205 di Los Angeles, l'evento sostenuto da Gucci che esplora il rapporto tra arte e cinema e che contribuisce alle iniziative del museo. Se lo scorso anno aveva lasciato il segno lo stile “mai demure” di Kim Kardashian con la croce di Attallah appartenuta a Lady Diana, a rubare la scena sul red carpet di quest’anno ci hanno pensato le due nepo baby.

LACMA 2025, Kaia Gerber “copia” mamma Cindy Crawford

 Modella e attrice statunitense, 24 anni, Kaia Gerber è figlia di Cindy Crawford, che con Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Carla Bruni (solo per citare tre nomi) ha segnato un’epoca, quella degli anni Novanta, contribuendo al fenomeno delle top model.  Ed è proprio con sua mamma – oggi splendida 59enne – che ha posato sul red carpet del LACMA 2025. In risalto la loro straordinaria somiglianza, una profonda complicità e praticamente lo stesso beauty look: lunghi capelli sciolti movimentati da morbide onde “bon ton waves” lussureggianti, trucco molto naturale, con un tocco rosato sulle labbra e sguardo enfatizzato dalla matita nera. 

Come si chiama il taglio alle sopracciglia come Iris Law?

 Altra stella in ascesa sulle passerelle del momento è Iris Law, figlia dell’attore Jude Law e della collega e produttrice cinematografica Sadie Frost. Modella e attrice a sua volta, Iris Tallulah Elizabeth – questo il suo nome completo – ha 25 anni ed è nata a Santa Monica, in California. Occhi azzurri, sguardo magnetico, capelli biondi e corti, che per la serata del LACMA ha pettinato con effetto "wet" e riga laterale. A catturare però l’attenzione è stato soprattutto l’eyebrow slit, il taglio delle sopracciglia. 

Chi sono le nepo baby?

 Sono le figlie e i figli d’arte. Il termine inglese deriva da “nepotism”, nepotismo, e si riferisce a chi ha ottenuto successo grazie ai privilegi e alle connessioni dei suoi genitori famosi. Viene spesso usato in modo critico o sarcastico, alludendo a facilitazioni.

LACMA Art + Film Gala 2025, Kaia Gerber e Iris Law sul red carpet

© IPA | LACMA Art + Film Gala 2025: il beauty look di Kaia Gerber, sul red carpet con sua mamma Cindy Crawford
