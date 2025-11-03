Kaia Gerber e Iris Law al LACMA Gala 2025, gara beauty tra nepo baby

Altra stella in ascesa sulle passerelle del momento è Iris Law, figlia dell’attore Jude Law e della collega e produttrice cinematografica Sadie Frost. Modella e attrice a sua volta, Iris Tallulah Elizabeth – questo il suo nome completo – ha 25 anni ed è nata a Santa Monica, in California. Occhi azzurri, sguardo magnetico, capelli biondi e corti, che per la serata del LACMA ha pettinato con effetto "wet" e riga laterale. A catturare però l’attenzione è stato soprattutto l’eyebrow slit, il taglio delle sopracciglia.