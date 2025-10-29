Tired girl, il trucco con le occhiaie effetto stanchezza che fa tendenza

Un make up che racconta autenticità, anticipato nei backstage della moda e portato alla ribalta sulle passerelle delle ultime Fashion Week. Oppure sui red carpet, mostrando il lato più autentico - ma anche sofisticato e glamour - della bellezza, come Jenna Ortega, Emma Chamberlain, Lily-Rose Depp e Iris Law. Una fascinazione per l'imperfezione da non confondere con il make up in stile gothic, più marcato e caratterizzata da un incarnato molto più chiaro, ora in forte rilancio a ridosso di Halloween.