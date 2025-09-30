Make up e hair look: dalle sfilate, i trend che andranno forte

Guardando agli hair look, meritano una menzione speciale i raccolti eleganti e ultra chic, come gli chignon elaborati e bassi dal carattere deciso punto forte della sfilata di Ferragamo, oppure sofisticati, alti, puliti e strutturati, che slanciano la silhouette del volto. La costruzione di quelli visti alla sfilata di Max Mara hanno richiesto grande cura e maestria: "I capelli sono stati raccolti in una treccia nascosta nella parte superiore della testa, creando una solida base di sostegno per la zona frontale - ha rivelato la hairstylist Odile Gilbert -. Il volume è stato ulteriormente enfatizzato grazie a una cotonatura strategica, capace di donare struttura e slancio mantenendo un effetto leggero e raffinato". Altro trend forte, sicuramente le onde fluide e naturali, un po' "beach waves" ma senza troppa definizione, come dopo una giornata trascorsa all'aperto.