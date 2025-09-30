Logo Tgcom24
TUTTI DA COPIARE

Make up e hair look: dalle sfilate, i trend che andranno forte

Tutto il beauty che farà tendenza dalle passerelle e dai backstage dell'ultima Milano Fashion Week

30 Set 2025 - 00:01
Tre beauty look dalle sfilate della Milano Fashion Week (credit: Erica Milani per Dolce&Gabbana Beauty, Armani Beauty e Wella Professionals per Ferragamo SS26) © Ufficio stampa

Dal make up ai capelli. Le sfilate della Fashion Week di Milano hanno regalato anche una miriade di spunti beauty da cogliere e da copiare alle modelle. Denominatore comune di tutti i look, rubati nei backstage o ammirati in passerella, è una cura attenta e meticolosa della pelle del viso: è il trionfo dell'effetto "nude skin". 

Dal make up agli hair look: i trend da copiare dalle ultime sfilate

 Punto di partenza imprescindibile per la buona riuscita di un trucco viso è una pelle dall'aspetto fresco, sano e riposato. Semplificano il lavoro i trattamenti 2-in-1 e i primer, come visto nei backstage delle sfilate di Prada e Dolce&Gabbana. Questo tipo di prodotti ottimizzano e rinnovano la grana della pelle, esfoliandola delicatamente per prepararla ai passaggi successivi, minimizzano i pori e donano un effetto opaco. 

I make up artist hanno dato vita a beauty look radiosi, in cui è protagonista assoluto l'incarnato luminoso e leggermente abbronzato, come al rientro dalle vacanze (da Giorgio Armani, un chiaro richiamo al paesaggio di Pantelleria). Per una naturalezza ultra, le ciglia hanno un aspetto curato ma in alcuni casi grazie solo al piegaciglia, senza l'uso del mascara. Anche le labbra sposano questo mood che va ad evocare una bellezza appena sussurrata e dolcemente femminile. Per scaldarle, è sufficiente un velo color albicocca. 

Sì al contouring, senza calcare la mano. A scolpire delicatamente il viso sono tonalità calde come il bronzo e l'arancio ramato, che si armonizzano alla perfezione - ad esempio - con i grigi freddi, i blu e i lilla visti alla sfilata della collezione donna primavera estate 2026 di Emporio Armani. Sulle palpebre, tocchi perlescenti. Sono look che celebrano la bellezza autentica, ispirati alla donna “super naturale" degli anni '90 come da Alberta Ferretti, o ai "golden Seventies californiani" portati in passerella con gli abiti d'oro di Roberto Cavalli.  

Guardando agli hair look, meritano una menzione speciale i raccolti eleganti e ultra chic, come gli chignon elaborati e bassi dal carattere deciso punto forte della sfilata di Ferragamo, oppure sofisticati, alti, puliti e strutturati, che slanciano la silhouette del volto. La costruzione di quelli visti alla sfilata di Max Mara hanno richiesto grande cura e maestria: "I capelli sono stati raccolti in una treccia nascosta nella parte superiore della testa, creando una solida base di sostegno per la zona frontale - ha rivelato la hairstylist Odile Gilbert -. Il volume è stato ulteriormente enfatizzato grazie a una cotonatura strategica, capace di donare struttura e slancio mantenendo un effetto leggero e raffinato". Altro trend forte, sicuramente le onde fluide e naturali, un po' "beach waves" ma senza troppa definizione, come dopo una giornata trascorsa all'aperto.

© Ufficio stampa | Fashion Week, make up e hair look: i più belli visti alle sfilate - Giorgio Armani primavera estate 2026 (credit: Armani Beauty)
© Ufficio stampa | Fashion Week, make up e hair look: i più belli visti alle sfilate - Giorgio Armani primavera estate 2026 (credit: Armani Beauty)
© Ufficio stampa | Fashion Week, make up e hair look: i più belli visti alle sfilate - Giorgio Armani primavera estate 2026 (credit: Armani Beauty)

© Ufficio stampa | Fashion Week, make up e hair look: i più belli visti alle sfilate - Giorgio Armani primavera estate 2026 (credit: Armani Beauty)

© Ufficio stampa | Fashion Week, make up e hair look: i più belli visti alle sfilate - Giorgio Armani primavera estate 2026 (credit: Armani Beauty)

