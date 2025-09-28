Logo Tgcom24
© Catwalk Pictures | Roberto Cavalli, collezione primavera estate 2026
© Catwalk Pictures | Roberto Cavalli, collezione primavera estate 2026
© Catwalk Pictures | Roberto Cavalli, collezione primavera estate 2026

© Catwalk Pictures | Roberto Cavalli, collezione primavera estate 2026

© Catwalk Pictures | Roberto Cavalli, collezione primavera estate 2026

I TREND DALLE SFILATE

Fashion Week, fate largo alla “rich girl”: gli abiti d’oro più belli

Simbolo di seduzione e libertà, quelli in passerella per Roberto Cavalli sono bilanciati da beauty look freschi e naturali

28 Set 2025 - 21:59
16 foto

Una “Gold Obsession”. Fausto Puglisi ha chiamato così le creazioni della collezione primavera estate 2026 di Roberto Cavalli. Alla Fashion Week di Milano, una sfilata di abiti d’oro, simbolo di seduzione e libertà. Ispirati alla figura di Cleopatra, definiscono un guardaroba folgorante da dee contemporanee. A bilanciare cotanta opulenza, beauty look freschi e “beach waves” naturali: capelli, sì, con le onde ma non troppo composte né definite.

