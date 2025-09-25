Logo Tgcom24
I TREND DALLE PASSERELLE

Sfilate Fashion Week, il "layering": vestirsi a strati farà tendenza

La sovrapposizione nella collezione primavera estate 2026 di N°21 come viaggio nella moda, nei pensieri, nei ricordi

25 Set 2025 - 19:31
16 foto

La sovrapposizione come atto fisico ma non solo. Tra le collezioni più interessanti presentate nel corso di questa Milano Fashion Week dedicata alla primavera estate 2026, spiccano le creazioni di Alessandro Dell'Acqua per N°21. Il designer ha reinterpretato le forme che hanno caratterizzato la moda degli ultimi decenni, senza cedere a sentimentalismi. Un viaggio di esplorazione che segue il flusso dei pensieri, delle esperienze, dei ricordi e che diventa racconto: "Ho mescolato e fuso generi e riferimenti - ha spiegato -. Ed è per questo che in passerella ho voluto anche una parte della collezione maschile".

