Fashion Week, Emporio Armani: la prima sfilata senza Re Giorgio

Il momento più toccante della Fashion Week di Milano. Un lunghissimo applauso delle modelle e dal pubblico. Occhi lucidi, lacrime di commozione, sguardi rivolti al cielo, standing ovation. È stato come vederlo comparire comunque Giorgio Armani, nel finale della sfilata di presentazione della sua collezione Emporio Armani donna primavera estate 2026. La porta di accesso alla passerella è rimasta desolatamente vuota ma la sensazione, all’Armani/Teatro, è che lui fosse comunque lì, a ricevere tutto il calore e l’apprezzamento della sala per uno dei suoi ultimi lavori. Assenza, più acuta presenza.