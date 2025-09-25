Logo Tgcom24
TRA APPLAUSI E COMMOZIONE

Fashion Week, Emporio Armani: la prima sfilata senza Re Giorgio

Occhi lucidi e sguardi rivolti al cielo per ricordare lo stilista, al termine della presentazione di una collezione che è il riassunto del suo stile

25 Set 2025 - 21:21
Emporio Armani collezione donna primavera estate 2026 © Catwalk Pictures

Emporio Armani collezione donna primavera estate 2026 © Catwalk Pictures

Il momento più toccante della Fashion Week di Milano. Un lunghissimo applauso delle modelle e dal pubblico. Occhi lucidi, lacrime di commozione, sguardi rivolti al cielo, standing ovation. È stato come vederlo comparire comunque Giorgio Armani, nel finale della sfilata di presentazione della sua collezione Emporio Armani donna primavera estate 2026. La porta di accesso alla passerella è rimasta desolatamente vuota ma la sensazione, all’Armani/Teatro, è che lui fosse comunque lì, a ricevere tutto il calore e l’apprezzamento della sala per uno dei suoi ultimi lavori. Assenza, più acuta presenza. 

Milano Fashion Week, la nuova collezione donna Emporio Armani

 Un ritorno a casa, il dialogo mai interrotto tra maschile e femminile, un riassunto dello stile Armani. Si chiama “Ritorni” ed è nata dal desiderio di catturare l’impulso e il sentimento mutevole che si porta con sé tornando in città dopo un viaggio. In quel breve momento, prima che i ricordi scoloriscano, il quotidiano si tinge di forme o di motivi che arrivano da lontano, vivendo una libertà speciale, una leggerezza indefinibile.

Le forme sono leggere e allungate, i colori neutri, le suggestioni multiculturali

 Gli ikat, i pantaloni ampi che si stringono al fondo, le chiusure a kimono, le piccole cuffie di rafia crochet, le sacche “nomadi”, i sandali piatti dalle punte pronunciate. Sono tutti richiami a un altrove evocato con chiarezza e poi subito stemperato in un guardaroba cittadino fatto di giacche, spolverini, parka, pigiama, tute, gonne piccole e corte.  

La silhouette, fluida e dinamica ma sempre composta, è animata da variazioni cromatiche che muovono dal beige al nero, passando per tonalità fredde e neutre e tocchi di grigio minerale. Il gilet è il capo simbolo, che torna in numerose variazioni, mentre i codici classici dell’abbigliamento sono costantemente rimescolati, fino ad arrivare alla sera impalpabile, fatta di leggerissimo nylon. Un’idea del vestire spontanea, ma sempre precisa.

Emporio Armani collezione donna primavera estate 2026: i best look

