Emporio Armani rompe gli schemi: vestirsi è mettersi in gioco

Menzione speciale per i dettagli maschili, come le cravatte dal taglio dritto in velluto (che tornano, come visto nella collezione femminile per la prossima primavera estate) e colletti e polsini che la sera vengono indossati, come in un gioco, al posto di collane e bracciali. La dimensione giocosa prosegue anche negli accessori: scarpe piatte, percorse da borchie, con ghette-calza, ballerine con le fibbie. Le borse sono di velluto, piccole o morbide e ampie. A completare il look, baschi e cinture come collane. “Perché vestirsi è mettersi in gioco, sempre”.