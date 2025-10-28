Capelli, il wet look di Matilda De Angelis per Dracula: come replicarlo

Capelli effetto bagnato, il wet look da copiare a Matilda De Angelis
Visto all'attrice, nel cast del film di Luc Besson, è facilissimo da copiare e perfetto anche in vista di Halloween
È uno dei look più amati dalle star. Non c'è praticamente red carpet in cui non venga osato un effetto bagnato per i capelli. L'ultima a farlo è stata Matilda De Angelis, in occasione della presentazione di "Dracula - L’Amore perduto" alla Festa del cinema di Roma. Ultimo lavoro girato da Luc Besson, arriva nelle sale italiane da mercoledì 29 ottobre.
Sguardo felino e magnetico. L'attrice bolognese, 30 anni, ha regalato dal red carpet del festival del cinema romano un beauty look perfetto da sfoggiare anche in vista di Halloween (come suggerito anche dalla collega Jenna Ortega). Due tipi di acconciature per i capelli: sciolti e pettinati all'indietro o raccolti con un ciuffo schiacciato sulla fronte, in stile "dollop bangs", evoluzione del classico tirabaci. Con un denominatore comune: l'effetto bagnato o "wet".
Il primo step fondamentale è quello di lavare accuratamente la chioma e usare il balsamo o una crema, per ammorbidirla e renderla pettinabile. Non si procede all'asciugatura ma si passa subito allo styling, modellando i capelli semplicemente con le dita, per l’intera lunghezza, soltanto all’attaccatura o sulle punte, con un buon prodotto per il fissaggio, il gel o una cera modellante. Per un effetto più regolare, composto ed elegante è consigliabile l’uso del pettine. La dritta in più, per avere un aspetto ancora più lucido e modellato, è il fissaggio finale con un colpo di phon.
