Capelli, il wet look di Matilda De Angelis per Dracula: come replicarlo

Il primo step fondamentale è quello di lavare accuratamente la chioma e usare il balsamo o una crema, per ammorbidirla e renderla pettinabile. Non si procede all'asciugatura ma si passa subito allo styling, modellando i capelli semplicemente con le dita, per l’intera lunghezza, soltanto all’attaccatura o sulle punte, con un buon prodotto per il fissaggio, il gel o una cera modellante. Per un effetto più regolare, composto ed elegante è consigliabile l’uso del pettine. La dritta in più, per avere un aspetto ancora più lucido e modellato, è il fissaggio finale con un colpo di phon.