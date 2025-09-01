Jude Law e Jacob Elordi in smoking i più stilosi di Venezia 82

Venezia 82, Jude Law e Jacob Elordi i più stilosi sul red carpet
Protagonisti sul red carpet con un "nevergreen" che rivisita il classico black tie e un completo impeccabile ma in chiave "very cool"
Jude Law è sempre una garanzia. Affascinante, disinvolto, sicuro. L'attore ha regalato a Venezia 82 una lezione di stile e di charme all'insegna anche della sua consueta ironia. Al Lido per presentare "Il mago del Cremlino", il nuovo film di Olivier Assayas in cui interpreta un giovane Vladimir Putin, ha illuminato il red carpet con un classico "nevergreen", mai di moda.
La star britannica, 52 anni, ha optato per una rivisitazione del classico black tie con giacca bianca doppiopetto e leggermente oversize, cravattino e pantaloni neri. Chi è riuscito a rendere "very cool" lo smoking è stato il collega Jacob Elordi. Il 28enne attore australiano, alla Mostra del Cinema con "Frankenstein" di Guillermo Del Toro, ha dispensato sorrisi e grande padronanza di sé. Completo impeccabile in total black d'ordinanza, anche lui con giacca doppiopetto, camicia bianca e papillon. Unica concessione al vezzo, gli occhiali da sole, con i quali ha giocato davanti ai flash dei fotografi.
Il completo da uomo, emblema dell'eleganza, si indossa per eventi formali e serali (regola vuole a partire dalle ore 18), in particolare quando richiesto un dress code "black tie" o in occasioni come matrimoni, cene di gala, eventi teatrali e di beneficenza. La giacca deve essere rigorosamente monopetto, con allacciatura frontale a singolo bottone, senza spacchi posteriori e con le tasche a filetto. I revers più adatti possono essere a scialle o a lancia. La camicia deve avere il colletto smoking o diplomatico, dalle tipiche alette frontali, disegnate per incorniciare il papillon.
