Jude Law e Jacob Elordi in smoking i più stilosi di Venezia 82

La star britannica, 52 anni, ha optato per una rivisitazione del classico black tie con giacca bianca doppiopetto e leggermente oversize, cravattino e pantaloni neri. Chi è riuscito a rendere "very cool" lo smoking è stato il collega Jacob Elordi. Il 28enne attore australiano, alla Mostra del Cinema con "Frankenstein" di Guillermo Del Toro, ha dispensato sorrisi e grande padronanza di sé. Completo impeccabile in total black d'ordinanza, anche lui con giacca doppiopetto, camicia bianca e papillon. Unica concessione al vezzo, gli occhiali da sole, con i quali ha giocato davanti ai flash dei fotografi.