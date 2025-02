Naomi in body nero regina della sfilata dei 30 anni di Dsquared2

Naomi Campbell è tornata in passerella a Milano da regina incontrastata. La Venere nera, alla soglia dei 55 anni, ha fatto il suo ingresso in scena più bella che mai e con la sua inconfondibile falcata sicura. Statuaria, in look total black: body di pelle super sexy, calze velate, stivali lunghi cuissardes e chioma leonina. È lei la protagonista indiscussa della sfilata che ha celebrato i 30 anni di Dsquared2, uno degli eventi clou di questa Milano Fashion Week.



Naomi Campbell e il mega show per Dsquared2 - Per questo importante compleanno, i gemelli Dean e Dan Caten – mente, cuore e anima di Dsquared2 -, hanno portato in passerella una summa della loro visione, una moda da sempre inclusiva e fuori dagli schemi. Pelle, jeans, spacchi inguinali, pellicce monumentali, cowboy e party girl. Il set, cinematografico, è una riproduzione di New York, con i modelli arrivati in auto a dare il via allo show. In chiusura, il saluto degli stilisti accompagnati ammanettati da Brigitte Nielsen in versione poliziotta - anche lei icona di un’epoca - e un’esibizione dal vivo delle rapper americane Jt e Doechie.