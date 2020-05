Naomi Campbell, i 50 anni della Venere nera: come ha cambiato la moda

Naomi Campbell, i 50 anni della Venere nera: in passerella per i 'big' Afp 1 di 38 Afp 2 di 38 Afp 3 di 38 Afp 38 di 38 Afp 38 di 38 Afp 38 di 38 Afp 38 di 38 Afp 38 di 38 Afp 38 di 38 Afp 10 di 38 Afp 11 di 38 Afp 12 di 38 Afp 13 di 38 Afp 14 di 38 Afp 15 di 38 Afp 16 di 38 Afp 17 di 38 Afp 18 di 38 Afp 19 di 38 Afp 20 di 38 Afp 21 di 38 Afp 22 di 38 Afp 23 di 38 Afp 24 di 38 Afp 25 di 38 Afp 26 di 38 Afp 27 di 38 Afp 28 di 38 Afp 29 di 38 Afp 30 di 38 Afp 31 di 38 Afp 32 di 38 Showbit-Mondadori Portfolio 33 di 38 Showbit-Mondadori Portfolio 34 di 38 Showbit-Mondadori Portfolio 35 di 38 Showbit-Mondadori Portfolio 36 di 38 Showbit-Mondadori Portfolio 37 di 38 Showbit-Mondadori Portfolio 38 di 38 leggi dopo slideshow ingrandisci

Prima la copertina di Elle, nel 1986. Poi il calendario Pirelli, l’anno successivo. Nel 1988, la cover di Vogue, nelle edizioni francese e britannica: la prima volta, per una modella di colore, nella storia della rivista. Compie cinquant’anni la Venere nera, Naomi Campbell. Nata a Londra il 22 maggio, quest’anno gli amici non potranno festeggiarla con un mega party come da programma per via degli effetti della pandemia ma sfogliare le sue foto in passerella vale quanto ripercorrere oltre trent’anni di storia della moda mondiale. Bellissima e sempre padrona della scena, amatissima dai più grandi: da Valentino a Karl Lagerfeld, da Gianni (e poi Donatella) Versace a Gianfranco Ferré…