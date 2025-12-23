Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Lifestyle
Moda
1 di 9
© IPA | La principessa del Galles Kate Middleton e la passione per il tartan: una costante nel tempo
© IPA | La principessa del Galles Kate Middleton e la passione per il tartan: una costante nel tempo
© IPA | La principessa del Galles Kate Middleton e la passione per il tartan: una costante nel tempo

© IPA | La principessa del Galles Kate Middleton e la passione per il tartan: una costante nel tempo

© IPA | La principessa del Galles Kate Middleton e la passione per il tartan: una costante nel tempo

COSÌ BRITISH

Stili da copiare, Kate Middleton e la passione per il tartan

Un "evergreen" sempre di tendenza, una costante dei look della principessa del Galles nel corso del tempo

23 Dic 2025 - 16:51
9 foto
kate middleton
tartan