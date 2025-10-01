Il caro-caffè non si ferma: +20% in 4 anni per una tazzina al bar

C’è chi lo beve bollente, chi lo preferisce macchiato, chi lo prende amaro per svegliarsi meglio e chi lo accompagna con due chiacchiere al volo al bancone del bar. Il caffè in Italia non è solo una bevanda: è una coccola quotidiana, un momento rubato al tran tran che sa di casa, di abitudini e di rituali. Peccato che questa piccola gioia stia diventando sempre più un lusso da centellinare. Perché il prezzo della tradizionale tazzina è salito del 20,6% in quattro anni, mettendo a rischio uno dei gesti più amati dagli italiani: entrare al bar e dire "un caffè, grazie" senza pensarci troppo.

