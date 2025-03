Pause troppo lunghe, il sindaco di Pieve di Soligo rimuove la macchina del caffè: "Vere aggregazioni"

Il sindaco di Pieve di Soligo (Treviso), Stefano Soldan, ha deciso di rimuovere i distributori automatici di caffè e bevande dal municipio e dalla biblioteca comunale per via di "pause troppo lunghe" da parte di alcuni dipendenti. "Ho sollecitato negli anni il personale che creava momenti di vera aggregazione davanti le macchine del caffè infastidendo colleghi ma anche cittadini" ha spiegato il primo cittadino in collegamento con "Mattino Cinque News".