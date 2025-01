Milano, baristi obbligati a comprare caffè scadente a prezzi elevati

"È chiaramente un'estorsione – spiega Ignazio De Francisci, ex magistrato e collaboratore nel pool di Falcone e Borsellino – e l'unico modo per spezzare questo circuito è denunciare". Denunce che, quantomeno a Milano, sono una rarità: "Una sola denuncia in quindici anni, Milano sembra essere diventata la capitale dell'omertà", conclude Laudadio, che continuerà a indagare sulla questione.