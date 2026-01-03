Milano la città più cara d'Italia, la vita costa il 60% in più di Napoli

Prendendo in esame un paniere composto da prodotti ortofrutticoli, alimentari e servizi come il dentista, la messa in piega, la tintoria o la toelettatura di cani, dalla classifica emerge come la spesa totale a Milano ammonti a quasi 600 euro, vale a dire il 62% in più rispetto alla spesa di Napoli per lo stesso paniere. Al secondo posto c'è poi Aosta, con uno scontrino complessivo da 586 euro, e al terzo Bolzano con 574 euro. Tra le 18 grandi città monitorate Napoli, con circa 369 euro, risulta la più economica, seguita da Palermo con 408 euro e Catanzaro con 424 euro.



Per quanto riguarda la spesa alimentare, Catanzaro, con una spesa da circa 165 euro per l'acquisto di 28 prodotti, è la più conveniente, seguita da Napoli (168 euro) e Bari (172 euro). A Bolzano, invece, rifornire dispense e frigoriferi costa più che in tutto il resto d'Italia, con una spesa media di circa 220 euro (il 33,3% in più rispetto a Catanzaro). Le differenze si vedono anche sul prezzo di un panino al bar che, considerando le principali città italiane, costa in media circa 3,8 euro: il prezzo più basso è ad Ancona, 2,7 euro, mentre a Milano tocca i 5,7 euro. La carne bovina costa di più a Bologna (in media 26,7 euro/kg), mentre le zucchine più care sono quelle di Genova (4,60 euro/kg), evidenzia l'associazione dei consumatori.



Per una otturazione dal dentista la spesa va dal record di Aosta di 176 euro ai 70 euro di Napoli, ma per lavare l'auto bastano 8,5 euro ad Ancona, mentre ne servono oltre 21 a Bolzano. La città che ha anche il prezzo più alto per il cappuccino al bar, circa 2,3 euro. La spesa per il parrucchiere è minore a Napoli, dove una messa in piega costa in media meno di 13 euro contro i 23,5 euro di Bologna, mentre il taglio capelli per donna meno di 15 euro contro i 30 euro della più cara Trieste. Per una serata di svago al cinema meglio scegliere Bari, dove un biglietto costa in media 7,3 euro: a Genova per vedere un film ne servono addirittura 11,2. A sorpresa, Milano è la città col più basso costo del servizio "lavatura e stiratura camicia": in media 2,89 euro contro i 5,3 euro di Catanzaro e Ancona. L'indagine Codacons prende in esame anche le spese per gli animali: il servizio di toelettatura cani più costoso è quello di Aosta, 49,6 euro, contro una spesa media in Italia di 34,6 euro.