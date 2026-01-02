Morte di Aurora Livoli, fermato un 56enne: ha precedenti per violenza sessuale

"Con amore immenso alla gioia di mamma e papà, Aurora nostra". È questo il messaggio che i genitori della 19enne hanno lasciato accanto a un mazzo di fiori bianchi al civico 74 di via privata Paruta 74, a Milano, nel cortile dove Aurora Livoli è stata trovata morta la mattina del 29 dicembre. I genitori questa mattina hanno riconosciuto il corpo all'Istituto di medicina legale, dove hanno anche consegnato alcuni oggetti personali della ragazza per l'estrazione del Dna, procedura necessaria perché Aurora era figlia adottiva della coppia.