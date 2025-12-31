Le ultime ore di Aurora Livoli: le indagini su cos'ha fatto a Milano la 19enne scappata di casa due mesi fa

La procura indaga per omicidio | Caccia all'uomo ripreso con lei dalle telecamere di sorveglianza poco prima del ritrovamento del corpo
© Ansa
Inquieta come tante altre 19enni, alla ricerca nel suo posto nel mondo, lontano dalla famiglia e dalla sua città di origine: Aurora Livoli era andata via di casa, a Latina, quasi due mesi fa, alla ricerca di una nuova e non meglio precisata vita. Il 29 dicembre l'ultimo contatto con i genitori: "Sto bene, non vi preoccupate. Non torno a casa". Sono stati proprio loro a riconoscerla dalle immagini di videosorveglianza pubblicate dagli inquirenti per facilitare il riconoscimento di un corpo trovato il 29 dicembre senza documenti e segni distintivi nel cortile di un condominio, nella periferia Nord di Milano. Gli investigatori sospettano si sia trattato di un omicidio.
A fine novembre l'ultima chiamata con la figlia, poi il 10 di dicembre il padre Ferdinando sporge denuncia ai carabinieri: "È scomparsa", dice ai militari dell'Arma. Martedì 30 dicembre, i genitori adottivi sono tornati in caserma dopo aver visto le immagini delle telecamere di videosorveglianza: "Quella è nostra figlia", l'hanno riconosciuta dalla camminata. Poi la conferma è arrivata quando i carabinieri hanno mostrato loro le immagini del cadavere.
Il corpo di Aurora è stato ritrovato in via Padova, nella periferia di Milano, all'alba del 29 dicembre. Era seminuda, senza intimo e senza calze. Il sospetto è che sia stata rivestita in fretta. Sul collo e sul viso ci sono alcuni lividi che fanno ipotizzare che si sia trattata di una morte violenta. Forse è morta in un appartamento e poi è stata abbanodnata nel cortile. Per questo la procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio volontario.
È questione di ora l'identificazione del ragazzo che era con lei è questione di ore. Le immagini di videosorveglianza di Via Padova hanno immortalato la ragazza camminare - sembra in modo tranquillo - con un uomo alle sue spalle. Un ragazzo magro, con i capelli ricci, alto una ventina di centimetri in più di lei, che indossava un giubbotto scuro. Il video mostra che i due si incamminano verso il cortile, diverso tempo dopo però il ragazzo esce da solo.
Sono tanti ancora gli interrogativi a cui gli inquirenti stanno cercando di dare una risposta. La traccia che stanno seguendo i carabinieri parte dal telefono di Aurora. Attraverso i suoi ultimi contatti gli investigatori ricostruiranno quelle che sono state le ultime ore della ragazza. Alcuni testimoni sarebbero già stati sentiti. I militari ipotizzano che la morte sia avvenuta in un contesto di disagio giovanile. Sarebbe stata forse ospite di "amici di strada", anche loro con problemi.