Le ultime ore di Aurora Livoli: le indagini su cos'ha fatto a Milano la 19enne scappata di casa due mesi fa

Il corpo di Aurora è stato ritrovato in via Padova, nella periferia di Milano, all'alba del 29 dicembre. Era seminuda, senza intimo e senza calze. Il sospetto è che sia stata rivestita in fretta. Sul collo e sul viso ci sono alcuni lividi che fanno ipotizzare che si sia trattata di una morte violenta. Forse è morta in un appartamento e poi è stata abbanodnata nel cortile. Per questo la procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio volontario.