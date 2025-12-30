Identificata la giovane trovata morta a Milano: è Aurora Livoli, 19enne di Latina

Donna trovata morta a Milano
La sua scomparsa era stata denunciata dalla famiglia all'inizio di novembre. Un mese fa aveva dato ultime notizie, senza specificare dove si trovasse
È Aurora Livoli, 19enne nata a Roma e residente nella provincia di Latina, la giovane trovata morta lunedì mattina in via Paruta a Milano. La ragazza è stata identificata dai carabinieri grazie alla diffusione delle immagini estrapolate dalle telecamere di video sorveglianza. Si era allontanata da casa lo scorso 4 novembre, come denunciato dalla famiglia, che aveva poi avuto un ultimo contatto telefonico con lei nella mattinata del 26 novembre, quando aveva riferito loro di stare bene e di non essere intenzionata a fare rientro, senza fornire alcuna indicazione su dove si trovasse.
Capelli scuri, scarpe da ginnastica, un giubbotto con le fattezze di un bomber: era ritratta in questo modo la giovane donna trovata morta nel cortile di un condominio di via Paruta, nella zona Nord Ovest di Milano fra Gorla e via Padova, in due frame di telecamere di sicurezza che sono stati diffusi dai carabinieri.
Nelle immagini era stato registrato il passaggio della ragazza in strada, poco prima del suo ingresso nel condominio di via Paruta. Sembra tranquilla e non pare che l'uomo alle sue spalle (non ritratto nei frame diffusi) la costringa ad andare con lui. Lei, capelli scuri, scarpe da ginnastica, un giubbotto con le fattezze di un bomber. La donna non aveva con sé documenti, telefono o altri elementi che potessero aiutare a darle un nome.