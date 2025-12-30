Logo Tgcom24
Cronaca
SI ERA ALLONTANATA DA CASA A NOVEMBRE

Identificata la giovane trovata morta a Milano: è Aurora Livoli, 19enne di Latina

La sua scomparsa era stata denunciata dalla famiglia all'inizio di novembre. Un mese fa aveva dato ultime notizie, senza specificare dove si trovasse

30 Dic 2025 - 19:01

È Aurora Livoli, 19enne nata a Roma e residente nella provincia di Latina, la giovane trovata morta lunedì mattina in via Paruta a Milano. La ragazza è stata identificata dai carabinieri grazie alla diffusione delle immagini estrapolate dalle telecamere di video sorveglianza. Si era allontanata da casa lo scorso 4 novembre, come denunciato dalla famiglia, che aveva poi avuto un ultimo contatto telefonico con lei nella mattinata del 26 novembre, quando aveva riferito loro di stare bene e di non essere intenzionata a fare rientro, senza fornire alcuna indicazione su dove si trovasse.

Donna trovata morta a Milano

1 di 5
© Da video
© Da video
© Da video

© Da video

© Da video

Le immagini diffuse dai carabinieri

 Capelli scuri, scarpe da ginnastica, un giubbotto con le fattezze di un bomber: era ritratta in questo modo la giovane donna trovata morta nel cortile di un condominio di via Paruta, nella zona Nord Ovest di Milano fra Gorla e via Padova, in due frame di telecamere di sicurezza che sono stati diffusi dai carabinieri.

Nelle immagini era stato registrato il passaggio della ragazza in strada, poco prima del suo ingresso nel condominio di via Paruta. Sembra tranquilla e non pare che l'uomo alle sue spalle (non ritratto nei frame diffusi) la costringa ad andare con lui. Lei, capelli scuri, scarpe da ginnastica, un giubbotto con le fattezze di un bomber. La donna non aveva con sé documenti, telefono o altri elementi che potessero aiutare a darle un nome.

