Donna trovata morta a Milano, la procura indaga per omicidio

Potrebbe avere tra i 25 e i 30 anni, era semivestita e gli investigatori tengono aperte tutte le piste, comprese quella dell'omicidio. La giovane presenta dei lividi sul corpo
Il cadavere di una donna, al momento non identificata, è stato trovato nel cortile di uno stabile di via Paruta, nella zona Nord di Milano. La donna potrebbe avere tra i 25 e i 30 anni, era semivestita. La procura di Milano indaga per omicidio.
La giovane donna presenta dei lividi sul corpo che, però, non sembrano dovuti a ferite che hanno causato il decesso. Nel condominio pare non fosse conosciuta.
Sul posto il pm di turno Antonio Pansa, che coordina l'inchiesta dei carabinieri. Al momento sono ancora in corso i primi rilievi per capire le cause della morte.
È stata la custode del palazzo a trovare il cadavere della donna, la quale presenta dei segni sul collo.