Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
TROVATA IN UN CORTILE

Milano, ancora senza identità la donna trovata morta in un cortile

Sara l'esame autoptico a chiarire esattamente la causa della morte della giovane

di Davide Loreti
30 Dic 2025 - 12:55
01:25 

Morta, dopo essere stata spogliata e forse stuprata. E non si esclude che tutto possa essere accaduto in un luogo molto vicino o addirittura in uno degli appartamenti, degli spazi comuni, degli scantinati di questi tre palazzoni. La vittima, sarebbe stata poi rivestita in tutta fretta dal suo aggressore e portata senza vita nel vialetto seminascosto da un grosso albero nel cortile dei condomini dietro via Padova alla periferia di Milano.