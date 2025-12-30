Trovata morta a Milano, diffuse immagini per identificarla

Capelli scuri, scarpe da ginnastica, un giubbotto con le fattezze di un bomber: è ritratta in questo modo la giovane donna trovata morta nel cortile di un condominio di via Paruta, nella zona Nord Ovest di Milano fra Gorla e via Padova, in due frame di telecamere di sicurezza che sono stati diffusi dai carabinieri. Anche questo potrebbe essere utile per identificare la donna, che non aveva con sé documenti, telefono o altri elementi che possano aiutare a darle un nome.