Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
capelli neri e bomber

Trovata morta a Milano, diffuse immagini per identificarla

Frame tratti dalle telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso il suo ingresso nel cortile dello stabile dove ore dopo è stato rinvenuto il corpo

30 Dic 2025 - 15:54
00:39 

Capelli scuri, scarpe da ginnastica, un giubbotto con le fattezze di un bomber: è ritratta in questo modo la giovane donna trovata morta nel cortile di un condominio di via Paruta, nella zona Nord Ovest di Milano fra Gorla e via Padova, in due frame di telecamere di sicurezza che sono stati diffusi dai carabinieri. Anche questo potrebbe essere utile per identificare la donna, che non aveva con sé documenti, telefono o altri elementi che possano aiutare a darle un nome.

milano
video evidenza