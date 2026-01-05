Rapporto Coop: meno sogni e più preoccupazione, così gli italiani guardano al nuovo anno

La parola che gli italiani utilizzano di più descrivere il nuovo anno è "preoccupazione" (usata dal 37% degli intervistati), cresce anche "insicurezza" scelta dal 23% del campione. Nonostante tutto, però, un italiano su quattro (il 3% in più rispetto all'anno scorso) continua ad aggrapparsi "all'ottimismo" e anche alla "curiosità" (24%). Le emozioni positive restano legate soprattutto alla sfera personale e familiare, mentre lo sguardo sul contesto nazionale e internazionale accentua ansia e tensione.