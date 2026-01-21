Cos'è il Forum economico mondiale di Davos e perché dopo 55 anni potrebbe abbandonare le Alpi svizzere

La critica di Fink è che il Forum sia diventato troppo elitario e distante dalla realtà. "Il Wef deve iniziare a fare qualcosa di nuovo: presentarsi — e ascoltare — nei luoghi dove il mondo moderno si costruisce davvero", ha scritto lunedì. "Davos, sì. Ma anche città come Detroit, Dublino, Giacarta e Buenos Aires".