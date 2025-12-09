Alexander Wynaendts verso un aumento del 40%: chi è il presidente di Deutsche Bank e manager più pagato della Borsa tedesca

La proposta non è ancora stata finalizzata e sarà presentata insieme ad altre risoluzioni quando Deutsche Bank pubblicherà l'avviso dell'assemblea 2026. Né la banca né Wynaendts hanno voluto commentare la notizia, riportata dal "Financial Times". Una fonte vicina all'istituto ha però chiarito che l'aumento punta a mantenere il ruolo competitivo a livello internazionale nel contesto del mercato bancario europeo.



Wynaendts era stato recentemente criticato da alcuni investitori per accumulare troppi incarichi esterni rispetto a quello che considerano un ruolo già di per sé molto impegnativo in Deutsche Bank. In risposta alle pressioni, il manager ha ridotto i suoi impegni lasciando la presidenza della società di investimento olandese Puissance Holding, anche se rimane nel consiglio di amministrazione. Continua però a sedere nei board di Air France-KLM e Uber Technologies.