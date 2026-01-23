Le minacce di Trump all’Iran fanno salire oro e petrolio

INTEL GIÙ NELL’AFTER HOURS

Le azioni di Intel sono crollate fino al 14% nelle contrattazioni after-hours dopo le dichiarazioni del CEO Lip-Bu Tan, che ha diffuso prospettive deludenti e segnalato gravi criticità nei processi produttivi dell’azienda. Le stime per il primo trimestre, sia in termini di ricavi sia di utili, sono risultate nettamente inferiori alle aspettative di Wall Street. Intel prevede entrate comprese tra 11,7 e 12,7 miliardi di dollari, con utili sostanzialmente azzerati. Nel quarto trimestre, i ricavi sono scesi del 4,1% a 13,7 miliardi di dollari, mentre l’utile, al netto di alcune voci straordinarie, si è attestato a 15 centesimi per azione. Gli analisti si attendevano in media vendite per 13,4 miliardi di dollari e un utile di 9 centesimi per azione, secondo i dati Bloomberg.