L'inflazione non risparmia nessuno: la vita da miliardari è sempre più costosa

Tra i servizi più gettonati dai miliardari ci sono le cene nei ristoranti più chic, i servizi di ospitalità e i tour operator in posti magici con tutti i comfort del caso. Nel caso dei concierge di lusso, la sempre maggiore domanda di addetti all'organizzazione e prenotazione di safari o viaggi privati ha fatto impennare i costi. Gli addetti ai lavori spiegano che i clienti europei e mediorientali sono i più disposti a pagare prezzi folli per tour insoliti (anche 200mila euro alla volta), vedendo le opzioni più costose come indicatori di qualità.



Ma evidentemente, fra i più ricchi non proprio tutti la pensano così. Gli altri articoli presi in considerazione nel paniere Clewi, i cui costi sono aumentati rispetto al passato, sono i jet privati, le piscine e fucili da tiro sportivo. Il motivo è semplice: sono aumentati i costi dei materiali e delle materie prime. Insomma, non c'è portafoglio che tenga difronte all'inflazione.