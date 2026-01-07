Il cofondatore di Google Larry Page in "fuga" dalla California per evitare la patrimoniale

A novembre è previsto il referendum: l'effetto sarebbe retroattivo
© -afp
Il cofondatore di Google Larry Page sta trasferendo fuori dalla California gran parte delle proprie attività e strutture societarie prima dell'introduzione della tassa patrimoniale sui miliardari. In California infatti è stata fatta una proposta referendaria che dovrebbe essere votata a novembre: se approvata, introdurrebbe un'imposta del cinque per cento sul patrimonio per i residenti se superiore al miliardo di dollari. Non solo: l'eventuale legge avrebbe effetto retroattivo dal primo gennaio 2026.
Secondo i documenti esaminati dal sito d'informazione economica americano Business Insider, Page stava riorganizzando da tempo le proprie attività per evitare l'effetto della tassa. Il suo ufficio di famiglia Koop è stato trasferito dalla California al Delaware, come anche Flu Lab Lllc, veicolo di finanziamento per la ricerca sull'influenza con sede principale indicata in Nevada e One Aero, azienda con base in Florida legata a progetti di veicoli volanti. Stessa sorte per Dynatomics Llc: la startup fondata nel 2023 e focalizzata sull'uso dell'intelligenza artificiale nella produzione aeronautica è stata convertita dal diritto californiano a quello del Delaware, con nuovo indirizzo principale in Texas. Il team di Dynatomics continuerebbe comunque a operare dalla California. Secondo una fonte vicina a Page, il secondo uomo più ricco al mondo avrebbe già lasciato la California, anche se non è chiaro se il trasferimento sia definitivo.