Oro, il prezzo per la prima volta supera i 5mila dollari

L'oro ha superato domenica per la prima volta nella sua storia la soglia dei 5.000 dollari, beneficiando del suo status di bene rifugio di fronte alle incertezze geopolitiche, commerciali e monetarie suscitate dalla politica di Donald Trump. Il prezzo del metallo giallo, sostenuto dall'indebolimento del dollaro, è in aumento ininterrotto da due anni: nel gennaio 2024 l'oncia valeva poco più di 2.000 dollari.