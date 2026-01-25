La battaglia americana per le terre rare: quanto valgono e la strategia per ottenerle

Quantitativi più abbondati di minerali rari servono invece per le auto elettriche: un singolo veicolo richiede fino a un kg di neodimio e 200 grammi di disprosio per i magneti permanenti del motore elettrico. Le batterie al litio contengono lantanio, cerio e altri elementi. Anche le auto tradizionali ne contengono nei catalizzatori (cerio, lantanio), nei sistemi di lucidatura del vetro e nei componenti elettronici. Nel settore dell'elettronica di consumo sono televisori a schermo piatto, cuffie, microfoni, videocamere, console per videogiochi a incorporare terre rare. Gli schermi Led e Lcd utilizzano europio, terbio e ittrio per produrre colori brillanti e nitidi.