Strette di mano e sorrisi per sancire l'intesa tra Trump e Xi

Strette di mano e sorrisi, circondati dai migliori auspici, eppure seguiti da annunci preoccupanti, a modo loro storici. Dei 90 minuti di faccia a faccia - meno del previsto - tra Donald Trump e il cinese Xi Jinping, avvenuto a Busan, in Corea del Sud, resta questo mix di ingredienti opposti: il tycoon parla ancora una volta di un "grande successo", arrivando a descrivere nel punto con i giornalisti a bordo dell'Air force one un sostanziale accordo per una descalation nella guerra commerciale tra Washington e Pechino. Sciolti nodi cruciali in materia di dazi, di commercio di soia, di produzione di chip, di cybersecurity e soprattutto di terre rare, con la Cina che avrebbe accettato di sospendere le restrizioni sulle loro esportazioni. Trump ha anche aggiunto che l'altro tema trattato è stato la guerra in Ucraina.