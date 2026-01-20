Groenlandia: una cassaforte sotto zero

Tuttavia, il riscaldamento globale sta riscrivendo il business plan dell’isola: lo scioglimento delle calotte non è solo un allarme ambientale, ma un fattore che abbassa i costi d’accesso a risorse critiche e apre nuove rotte commerciali artiche. Tradotto: la Groenlandia sta passando da cassaforte sigillata a scrigno di risorse fondamentali per gli apparati tecnologici e militari dell'Occidente. Secondo le indagini geologiche, l’isola ospita 25 dei 34 minerali considerati “materie prime critiche” dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti.