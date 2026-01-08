Riflessioni su un mondo in evoluzione

“La trappola evolutiva è un fenomeno particolare che può accadere perché l'evoluzione non guarda nel futuro. Prendiamo come esempio un'alga invasiva, che arriva in un lago e lo colonizza. Il lago ha tante risorse, nessuno mangia l’alga, e allora questa cosa fa? Occupa tutto il lago e sfrutta tutte le risorse fino al punto da non poter sopravvivere lei stessa, perché l'evoluzione non guarda nel futuro. Questa è una trappola evolutiva, cioè un animale o una pianta che ha un grande successo, ma lo ha perché sfrutta troppo l'ambiente al punto tale che alla fine non riesce più a sopravvivere. Il fatto strano è che noi sapiens dovremmo sapere queste cose, però in realtà stiamo facendo la stessa cosa, cioè stiamo sfruttando le risorse in modo talmente veloce e sconsiderato che i nostri figli vivranno in un mondo un po' più difficile del nostro, con meno risorse, in cui vivere e adattarsi sarà più difficile. E questa è una trappola evolutiva, cioè il fatto che le generazioni successive avranno più difficoltà nella capacità di adattamento. E in fondo è un fatto piuttosto unico, perché invece la nostra generazione ha avuto una dote positiva dai nostri padri e dai nostri nonni. Qui invece stiamo trasferendo ai nostri figli un debito anziché una dote positiva”.