Studiare le nuvole per capire anche la Terra

“Perché stanno sospese? Perché le nubi normalmente sono originate dalla salita di aria calda e umida sotto l'azione del riscaldamento solare e l'aria calda e umida sale con una certa pressione, quindi c'è una velocità verticale che tiene sospese queste nubi, perché non sono leggerissime come possono sembrare. Una grande nube temporalesca può pesare parecchie tonnellate, però viene tenuta sospesa da queste correnti verticali che sono chiamate updraft”.